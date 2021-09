Fleire ulykker i Ålesund

Naudetatane er på veg til Åse i Ålesund etter ein påkøyrsel bakfrå. Ifølge politiet er det ikkje snakk om personskade, men det er store trafikale utfordringar på staden.

Blindheimstunnelen er også stengt etter ulykka som skjedde der like før klokka 08.00. Også her er det mykje kø som følge av ulykka. Politiet anbefaler omkøyring via Blindheimsbreivika. Der skal det vere snakk om ein påkøyrsel bakfrå i låg hastigheit.