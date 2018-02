Fleire tusen straumlause

For vel 20 minutt sidan blei heile Ålesund, Sula og Giske utan straum, men no har Giske og mesteparten av Sula fått tilbake straumen. Det same gjeld Ålesund sentrum, melder Mørenett. Feilen ligg truleg i Holen transformatorstasjon, seier Peter Kirkebø i Mørenett til NRK.