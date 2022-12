Fleire titals mistar jobben i ørstabedrifta PE Bjørdal

PE Bjørdal AS, som driv med produksjon av maskiner og utstyr til fiskeri- og akvakulturnæringa, må redusere både aktivitet og talet på tilsette, skriv dei i ei pressemelding.

Bedrifta, som held til i Hovdebygda, skriv at krigen i Ukraina har gjort at den viktigaste marknaden deira, Russland, forsvann. Saman med prisvekst på varer og tenester, skriv dei at dei no vil redusere aktiviteten sin.

Avisa Nett No skriv at selskapet vil seie opp 20–25 av dei tilsette.