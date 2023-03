Fleire til gudsteneste

Det var langt fleire som gjekk til gudsteneste i Møre i 2022 samanlikna med dei to åra før. I heile fjor gjekk over 270 000 i kyrkja, og det er meir enn ein tredel fleire enn i 2020 og 2021. Likevel er det langt færre enn til dømes for fem år sidan. Sidan den gongen har talet på gudstenestedeltakarar gått ned med 100 000. I årsmeldinga blir koronapandemien peikt på som ei viktig årsak til endringane.