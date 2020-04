Fleire tek kontakt

Koronautbrotet gjer at mange har blitt permitterte, og nokre har til og med mista jobben sin. Stor pågang gjer at ikkje alle får pengar via Nav med ein gong. Det kan gjere kvardagen vanskeleg økonomisk, noko frivilligsentralen i Ulstein har merka. Dagleg leiar, Inger Anne Dimmen, fortel at fleire no tek kontakt og ønsker matkasser.