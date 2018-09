Fleire tatt i trafikkontroll

UP har nyleg gjennomført ein trafikkontroll på fylkesveg 62 ved Kleive. Der fekk ni personar forenkla førelegg for å ha køyrd for fort. Høgaste fart blei målt til 74 km/t i ei 50-sone. I tillegg fekk to bilførarar førelegg for å ha brukt mobiltelefon under køyring.