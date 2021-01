Fleire tatt i kontroll

To tunge køyretøy fekk bruksforbod på grunn av dårleg sikring av last under ein kontroll på Romsdalen kontrollstasjon. I tillegg hadde eit vogntog alvorlege bremsefeil. Åtte førarar fekk pålegg om å utbetre tekniske forhold medan ein førar måtte rydde synsfeltet i frontruta før han fekk køyrde vidare. Det melder Statens vegvesen.