Fleire tatt i kontroll

Politiet gjennomførte seint i går ein trafikkontroll på Fursetfjellet i Molde. Der fekk 20 bilførarar forenkla førelegg for å ha køyrd for fort. Høgaste fart blei målt til 107 kilometer i timen i 80-sona. Statens vegvesen og politiet gjennomførte også ein kontroll i Ørsta. Der fekk 28 førarar mangellapp, sju fekk gebyr for slitne dekk og to fekk gebyr for å ikkje ha brukt hjelm. Totalt åtte fekk køyreforbod.