Fleire tatt i kontroll

Utrykkingspolitiet har gjennomført ein fartskontroll på E39 på Straumsnes på Aspøya. Der fekk 15 bilførarar forenkla førelegg for å ha køyrd for fort i 80-sona. Høgaste hastigheit blei målt til 114 kilometer i times. Ein bilførar fekk eit forenkla førelegg for mobilbruk.

#Surnadal: Politiet har også hatt ein fartskontroll i 30-sone i Surnadal. Der fekk to bilførarar førelegg for å ha køyrd for fort. Høgaste fart her blei målt til 51 km/t.