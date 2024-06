Fleire tatt for ulovleg droneflyging

Siste tida har fleire personar blitt tatt for droneflyging ved Kvernberget i Kristiansund.

Seksjonsjef Kim Hovland i politiet seier turistane ikkje heilt er klar over at forbodssona ifølge luftfartstilsynets kart går over Kristiansund sentrum.

Hovland seier politiet samarbeider med det lokale næringslivet for å få ut informasjon til turistane som kjem til byen.

Slike forhold ender som oftast med at droneføraren blir meldt, og droneutstyret inndratt.