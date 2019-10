Fleire sparetiltak i helseføretaket

Så langt har klinikkane ved sjukehusa i fylket gjort innsparingar for 63 millionar kroner, og i dag blir styret i Helse Møre og Romsdal informert om korleis dei skal spare 22 millionar til. Det skal skje ved å legge delar av akuttberedskapen i helgane til Volda, betre ressursutnyttinga ved ambulansestasjonar med liten aktivitet og redusere klinikk for psykisk helse og rus med nesten ei stilling til. Også klinikkane for medisin og kvinner, barn og ungdom må spare.