Fleire smitta i Kristiansund

Tre nye personar har testa positivt på korona i Kristiansund i dag. Alle er knytt til utbrotet på Atlanten videregående skole. Kriseleiinga hevar beredskapsnivået til gult. Dei anbefaler at alle over 12 år brukar munnbind under kollektivtransport og i offentlege rom der det ikkje er mogleg å halde ein meters avstand.