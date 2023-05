Fleire slagsmål natt til 17. mai

Politiet i Møre og Romsdal melder om fleire slagsmål natt til 17. mai. Både i Ørsta og i Kristiansund var det mange ungdommar som hadde samla seg og slost. Tidens Krav skriv at det var 60 ungdommar som hadde samla seg i Kristiansund.

Politiet oppretta seinare sak, også i Kristiansund, etter at ein mann i 30-åra hadde slått to andre i andletet ved to ulike høver.