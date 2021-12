Fleire skular råka av smitte

Ørsta melde om sju nye smitta torsdag. Dette råkar fleire skular og skuleklasser. Ein av dei smitta går i 3. klasse på Velle skule og har no fått bekrefta smitte med positiv PCR-test. Elevane fekk utlevert testar i går. Kommunen har også fått fleire positive heimetestar og dette råkar fleire klasser ved Ørsta ungdomsskule. Dette gjeld nokre grupper i 9. og 10. trinn, i tillegg til to 10. klasser og ei 9. klasse og tre 8. klasser. Også 3. klasse ved Velle skule og to grupper i 4. klasse er råka. Det melder Ørsta kommune.