Fleire skal få antibiotika heime

I løpet av kort tid kjem fleire pasientar, som treng intravenøs behandling med antibiotika, til å få tilbod om å utføre delar av behandlinga heime. Prosjektet har vore under utprøving i Kristiansund – og kan vise til svært gode resultat. No er prosjektleiinga klar til å utvide tilbodet i samarbeid med fleire kommunar her i fylket, fortel prosjektleiar Inger Stokke.