Fleire satsar på heilårsturisme

80 prosent av turistane i fylket kjem i løpet av dei tre sommarmånadene. Men ein analyse som er gjort for reiselivet og fylkeskommunen, viser at det ligg eit stort potensial i å kunne tilby opplevingar gjennom heile året. No satsar fleire aktørar på opplevings-turistar, fortel Tom Anker Skrede i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre.