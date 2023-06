Fleire pårørande hamnar i skvis

Pårørande får stadig større ansvar og meir arbeid med sine næraste enn tidlegare. Årsaka er at stadig fleire av dei som før fekk sjukeheimsplass no skal bu heime. Pasientombod Hanne Haavde Stenseth seier dei bistår både pasientar om tilbodet er for dårleg og pårørande om belastninga blir for stor.