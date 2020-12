Nyheita om eit mutert virus i Storbritannia har fått tusenvis til å flykte frå nedstenging i London. No er fleire nordmenn stranda etter at den norske regjeringa stansa alle direkteflygingar frå landet.

Thea Haaland Cheek frå Haugesund har budd i landet i sju år og var éin av dei som skulle reise heim med fly måndag ettermiddag. Men så fekk ho beskjed om at det ikkje lenger var mogleg.

– Det er ikkje så veldig gøy. Men så får vi i familien stille opp på Zoom og ha julequiz online i staden for, seier Haaland Cheek.

Thea Haaland Cheek kom til Storbritannia for sju år sidan som student og har blitt sidan. Ho ser føre seg at det er ei god stund til ho får sett familien sin igjen. Foto: Privat

Situasjonen i London er deprimerande, meiner ho. Stemninga blant nordmenn i England er blanda.

– Dei fleste er relativt triste, men vi har ikkje så mykje val, så vi må berre vere her.

Haaland Cheek skal no feire si første engelske jul med kjærast og hund og gler seg over at ho har fått tak i pinnekjøtt frå ein skandinavisk butikk.

– Litt norsk jul blir det likevel!

– Restriksjonane burde ha kome tidlegare

Restauranteier Hedvig Winsvold driv Tromsø Café litt utanfor London. Ho hadde bestemt seg for å droppe jula i Noreg og heller kome heim til nyttår.

Men nyttårsfeiring i heimlandet blir det heller ikkje. Det skjønte ho då Boris Johnson kom med nye restriksjonar berre få dagar før jul.

– Eg blei nesten litt skjelven, fordi det var så brått. To dagar før hadde han sagt at vi kunne feire jul som planlagt, seier Winsvold.

Hedvik Winsvold eig og driv Tromsø Café litt utanfor London. Foto: privat

Det har vore stille i restauranten hennar den siste tida. Det sterkt muterte viruset som spreier seg i England kan kome til å overta plassen til dei andre virustypane. Winsvold er einig i restriksjonane som har blitt lagt fram, men at dei burde ha kome tidlegare.

– Dei smittetala som kjem no er skremmande, og eg er redd for at mange ikkje kjem til å følgje desse reglane, seier Winsvold.

Ho er frå Oslo, men budde i Tromsø i fleire år og har ein del familie der, derav namnet på kaféen. Ho er vand med å måtte improvisere i jula, men å bu i London no gir henne ein apokalyptisk følelse.

– Det er kjedeleg og litt skummelt, seier ho og legg til:

– Det er veldig tomme gater. Det er ei trist stemning. Spesielt hos folk som trudde dei skulle kunne sjå foreldra og besteforeldra sine som no er «stuck» her i London.

Sambuarparet Petter Møller og Ida Elisabeth Tarr er glade for å ha hatt kvarrandre gjennom den siste tida. Foto: Privat

Håper på lyset i enden av tunnelen

Sambuarparet Petter Møller og Ida Elisabeth Tarr bur litt utanfor sentrum av London. Dei har etter kvart blitt vande med det nye livet som koronasituasjonen førte til i vår.

Men endå ei nedstenging, og det rett før jul, følast tungt for dei begge.

– Det var venta, men også skuffande sidan vi hadde fått beskjed om at vi fekk feire jul relativt normalt, seier Tarr. Ho er lærar for tredje trinn ved ein skule i byen.

– Det blir mykje innesitjing. Ein får litt brakkesjuke, legg masterstudenten Møller til.

Likevel finnast det lyspunkt for paret frå Ålesund. Dei kan fortelje at kjærleiken blomstrar.

– Vi har blitt meir samanknytt. Det er eit bevis på at forholdet held, seier Møller.