Fleire møtte opp i Ålesund

Fleire møtte opp for å demonstrere for fred i Gaza i Ålesund. Rundt om i heile landet har mange tusen menneske møtt opp og vist sin støtte i dag. Rune Furelid var ein av dei frammøtte i Ålesund, og seier fleire trossa regn og vind for å vise si støtte.