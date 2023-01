Fleire mistar jobben

35 personar mistar jobben etter at Geiranger bakeri måtte stenge dørene for godt fredag, det melder Sunnmørsposten. Ifølgje styreleiaren av selskapet er det høge kostnadar som fører til konkursen. Avisa skriv også at det skal vere fleire tilsette som ikkje har fått den løna dei har krav på. Bakeriet beklagar dette.