280.000 lovbrot vart ferdig etterforska i 2022, syner ny statistikk frå SSB. Av desse var 120.500 oppklarte og 61.500 personar vart sikta.

Det er det lågaste talet sidan starten av 90-talet, skriv SSB.

Færre oppklarte saker

Oppklaringsprosenten, altso delen av politietterforskingar som endar med at nokon vert sikta, gjekk ned frå 49 til 43 prosent frå 2021 til 2022.

Nedgangen kjem mellom anna frå at langt fleire lovbrot er avgjort og lagt bort på grunn av manglande opplysningar om gjerningspersonar, og at færre lovbrot har enda med tiltale, skriv SSB.

– Samla sett står tjuveri og bedrageri for nesten heile auka i dei uoppklara lovbrota det siste året. Dette er lovbrot som i stor grad vert lagt bort, skriv kriminolog hjå SSB, Kari Malene Jørgensen Dyrstad.

Stor forskjell mellom saker

Det er store forskjellar mellom kva saker som vert oppklarte og ikkje, alt etter alvorsgrad, ressursbruk frå politi og påtalemyndigheit og tilgang på bevis og vitne.

I 2022 vart til dømes 100 prosent av alle drap oppklart og so og seie alt av grov valdtekt av barn under 14 år.

Nær 90 prosent av saker som grove valdtekter, smugling og grove skattesvik vert oppklart.

Nedst på tabellen finn ein tjuveri frå personar i det offentlege på 1 prosent oppklaring. Sykkeltjuveri, til dømes, som er kjend som noko politiet ikkje prioriterer, vart berre oppklart 2 prosent av gangane i 2022.

Framleis nedgang i narkotikasaker

Ikkje sidan starten av 90-talet har færre personar blitt sikta. Størst er nedgangen i talet på sikta i narkotikasaker.

Det føyer seg inn i trenden ein har sett dei siste åra, med at færre og færre personar vert sikta i slike saker.

I 2022 vart 5250 personar sikta med narkotikalovbrot som sitt hovudlovbrot. På det meste, i 2013-2014, var det over dobbelt so mange – over 14.000 i året.

Fleire oppklarte seksuallovbrot

Færre gjerningspersonar vart sikta for seksuallovbrot i 2022 enn tidlegare år, men talet på siktingar auka likevel kraftig. Det kjem av at ein person kan bli sikta for fleire lovbrot.

Auka kjem i hovudsak av lovbrot knytt til pornografi, framstilling og framvising av seksuelle overgrep eller seksualisering av barn, meiner SSB.