Fleire lokale tatt ut til landslaget

Fleire lokale spelarar er tatt ut til landslagstroppen i fotball som skal møte Færøyane og Skottland komande veke. Dei som er tatt ut er Ørjan Håskjold Nyland frå Volda, Leo Skiri Østigård frå Rauma, Fredrik Aursnes frå Hareid og Stian Gregersen frå Kristiansund.

Men landslagskeeoer Ørjan Håskjold Nyland er tvilsam til samlinga.

– Han fekk ei muskelgreie på trening i går. Det er touch and go. Eg har tatt han ut, for då eg hadde ein samtale med han, var dette ferskt. Vi veit ikkje kor lang tid det vil ta, seier landslagssjef Ståle Solbakken.