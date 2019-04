Fleire ladeplassar på Vigra

Avinor har bygd ut 24 nye ladeplassar for elbil på Ålesund lufthavn. Auka i kapasitet kjem som følge av at det er stadig fleire elbilar som blir parkerte på flyplassen. Prisen for å lade er førebels inkludert i parkeringsavgifta, men dette vil endre seg, skriv Avinor i ei pressemelding.