Fleire køyrde utan belte

Vegvesenet har hatt kontrollar fleire stader i Møre og Romsdal i dag. Ein førar blei meldt for køyring utan førarkort, og fem fekk gebyr for å ikkje bruke bilbelt. Det blei også lagt ned køyreforbod for manglande sikring av last, dårleg sikt og manglande løyve.