Fleire køyrde for fort

Fire bilførarar fekk bøter då UP hadde ein fartskontroll i Kvivstunnelen i Volda. Det er 80-sone på staden og høgaste fart blei målt til 95 kilometer i timen, ifølge politiet.

Ein bilførar fekk førarkortet beslaglagd etter å ha køyrt i 120 kilometer i timen i Hovdebygda i Ørsta i natt. I tillegg fekk ein bilførar bot for å ha køyrt for fort.

UP gjennomførte også ei snittmåling på ein bil i Brusdalen i Ålesund i natt. Bilen blei målt til 123 kilometer i timen. Det er 80-sone på staden og føraren av bilen fekk førarkortet beslaglagd.

I tillegg hadde UP ein fartskontroll i Blindheimstunnelen i Ålesund i natt. Der fekk fire bilførarar bøter for å ha køyrt for fort. Høgaste fart blei målt til 87 kilometer i timen i ei 70-sone.