Fleire køyrde for fort

13 fekk bøter for å ha køyrt for fort då UP gjennomførte ein trafikkontroll på Marstein i Rauma i går kveld. Det var 80-sone på staden og høgaste hastigheit blei målt til 107 kilometer i timen.

Det var også ein trafikkontroll på Kirkelandet i Kristiansund i natt. Der fekk ein MC-førar bot for å ha køyrt i 58 kilometer i timen i ei 40-sone.