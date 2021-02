Fleire køyrde for fort

Fem bilførarar fekk forenkla førelegg for å ha køyrd for fort etter ein trafikkontroll på Roaldset i Molde. Høgaste fart blei målt til 92 kilometer i timen i ei 80-sone. I tillegg fekk ein bilførar bot for å ha køyrd bil utan gyldig førarkort og ein annan for ulovleg mobilbruk.