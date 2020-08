Fleire køyrde for fort

UP gjennomførte i går kveld ein trafikkontroll i ei 60-sone på Vartdal i Ørsta. Ni bilførarar fekk forenkla førelegg for å ha køyrd for fort. I tillegg fekk to bilførarar førarkortet beslaglagd. Høgaste fart blei målt til 96 kilometer i timen.