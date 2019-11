Fleire kontrollar

Politiet har søndag morgon hatt fleire trafikkontrollar her i fylket. I Elnesvågen i Fræna blei 55 bilførarar stoppa for kontroll. Alle bilførarane var lovlydige. På Fiskarstrand i Sula blei 50 bilførarar stoppa for promillekontroll. Her var det ingen som blåste raudt. Det opplyser politiet.