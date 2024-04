Fleire klagar på sjåfør av ATV

Politiet har fått fleire meldingar frå folk som har lagt merke til køyringa til ein ATV-sjåfør i Ålesund onsdag. Dette skal ha foregått i Spjelkavik/Moa-området.

Politiet melder at dei har spora opp sjåføren, ein mann i slutten av tenåra. Han blir no meld for køyring utan førarkort, for køyring med uregistrert motorvogn og for å ha forfalska skilt.