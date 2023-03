Fleire innstillingar på Vigra

Vêret har ført til innstillingar for fleire Widerøe-flygingar til og frå Ålesund lufthamn, skriv smp.no. – Utfordringa er at det er for dårleg sikt på grunn av sludd og snøbyer. Det fører til at vi ikkje klarer å lande, seier Catharina Solli, kommunikasjonssjef i Widerøe til avisa.