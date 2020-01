Fleire hundre utan straum

Nordvest Nett melder at fleire kundar er råka av eit straumbrot i Grytastranda i Hamar. Det skal vere meldt om fleire lyn i området. Straumen er ute frå Holmeset til Krogsethagen. Feilen skuldast ein øydelagt isolator. Selskapet opplyser at det er uklart kor lenge straumen blir vekke. I tillegg er 208 kundar på Fjørtofta utan straum. Nordvest nett opplyser at mannskap er på veg, men at det er uklart kor lang tid det vil ta å rette feilen.