Fleire hundre i fakkeltog

På Sæbø i Ørsta kommune var ein plass mellom 200 og 300 personar med i eit fakkeltog og ei markering i ettermiddag mot planar om å sentralisere sjukeheimsplassar i kommunen.

Forslaget går ut på å gjere om dei 16 sjukeheimsplassane på Hjørundfjordheimen på Sæbø til omsorgsbustader/bufellesskap. Folk i bygda fryktar at dette vil tappe Hjørundfjordheimen for kompetanse og gi negative ringverknader for bygda. Også på Vartdal var det ein liknande aksjon 6.november- også der er det forslag om å gjere det same med Vartdal Helsetun.

Saka skal opp i Ørsta formannskap 29.november og i kommunestyret 15.desember.