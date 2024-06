Fleire hundre følgjer saka

Mellom 400 og 500 tilhøyrarar følgjer med elektronisk på Høgsterett si behandling av musesaka.

Det seier informasjonssjef Ida Dahl Nilssen.

Ho seier enkelte slit med å få nettilgang til behandlinga, men dei jobbar med å utbetre feilen.

Her er ei direktelenke som skal fungere.

Interessa for saka har vore så stor at Høgsterett bestemte seg for å strøyme saka. Det har berre vore gjort nokre få gonger før.