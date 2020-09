Fleire hjortepåkøyrslar

Politiet har fått inn fleire meldingar om hjortepåkøyrslar no på morgonkvisten. Dei ber no bilistar om å vere ekstra merksame i trafikken. – Hjorten er spesielt aktiv i grålysningen og i skumringa. Følg godt med langs vegen og senk farta når dykk ser fareskilt for hjort, seier politiet.