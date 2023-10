Fleire hjortar påkøyrt i morgontimane

Totalt 12 hjortar har blitt påkøyrt i morgontimane i dag. Det opplyser politiet. Ingen av hendingane har ført til alvorlege ulykker, men politiet ber folk om å vere ekstra forsiktige når dei er ute og køyrer no. Dei vektlegg at hjortedyr sjeldan kjem aleine og at om ein ser eitt så er det ofte fleire.