Fleire gode resultat i UM

Under andre dag av UM i friidrett i Ulsteinhallen leverte lokale utøvarar fleire gode resultat. I tillegg til Jonas Ose (bildet) og Kornelia Roppen, begge frå Dimna som tok gull, vart det bronse til Iver Saunes Moldskred i G18/19 i kulestøt med 12,85. Lisa Wilker frå Tingvoll tok sølv på 60 meter for 16-åringar med tida 7,91. Elin Skavnes Våge frå Dimna IL tok sølv i kulestøt i 16-årsklassa med 11,46 meter, medan Lisa Wilker frå Tingvoll tok bronse her med 11,19 meter. Alice Ulla Berg frå Dimna IL sprang 60 meter på 7,69 og tok sølv i U-23 klassa.