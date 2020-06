Fleire gir signal om prioriteringar

Eit fleirtal av politikarane i fylkestinget signaliserer at dei vil ta inn igjen YSK-linene og ikkje auke ferjetakstane i budsjettet for 2021. Anders Rise (H) seier dette er i tråd med kva partiet stemte i desember i fjor. YSK er yrkes- og studiekompetanse i vidaregåande opplæring, og fleire av tilboda blei lagt ned i desember i fjor. Ap, SV, MDG og Rødt vil avvente til ein kjenner dei økonomiske følgene av koronapandemien. Line Hoem (Ap) fryktar at det vil skape store forventningar dersom det blir gjort prioriteringar no.