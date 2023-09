Fleire fullfører og består

Aldri har fleire fullført og bestått vidaregåande opplæring her i landet, og i Møre og Romsdal er gjennomføringsgraden over gjennomsnittet for landet.

83 prosent av elevane som starta på Vg1 i 2016 her i fylket gjennomførte med studie- eller yrkeskompetanse innan fem eller seks år.

Gjennomføringsandelen har i løpet av ti år auka med ti prosent.