Fleire forseinkingar for Havila

Havila Kystruten må kansellere nok ei rundreise med skipet «Polaris», heiter det i ei børsmelding, ifølgje Sunnmørsposten.

I januar meldte selskapet for første gong at Polaris måtte avlyse eller utsetje utreise. Då var grunngjevinga for at overtaking av skipet vart utsett at selskapet som skulle finansiere fartøyet vart utsett for sanksjonar.

Planen for oppstart av drift skal ifølgje Sunnmørsposten vere 10. mai.