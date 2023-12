Fleire fjellovergangar er stengde på grunn av dårleg vêr

Både fylkesveg 50 mellom Hol – Aurland, riksveg 7 over Hardangervidda og fylkesveg 53 Tyin – Årdal er stengde.

På riksveg 7 Hardangervidda blir det kolonne for køyretøy på over 7,5 tonn frå klokka 07.00. Elles er vegen stengt for køyretøy under dette, melder Vegtrafikksentralen sør.

Kolonnekøyring

I tillegg er det innført kolonnekøyring over E134 Haukelifjell på strekninga Vågslidtunnelen – Haukelitunnelen aust, melder Vegtrafikksentralen sør natt til tysdag.

På riksveg 13 Vikafjellet er det innført kolonnekøyring. På riksveg 52 Hemsedal er vegen open, men det kan bli innført kolonnekøyring på kort varsel.

E6 over Dovrefjell er open, men kan bli stengt på kort varsel. I 06.00-tida melder Vegtrafikksentralen at vêrforholda på strekninga har betra seg og at det er mindre vind og god sikt.

På E16 Filefjell er vegen open. Det same gjeld riksveg 15 Strynefjellet.

Også i Troms og Finnmark er det innført kolonnekøyring på fleire strekningar.

ifølge Statens vegvesen kjem dei til å ta nye vurderingar på dei fleste strekningane i løpet av tysdag føremiddag.

Steinras og innstillingar

I løpet av natta gjekk det eit mindre steinras på riksveg 70 i Sunndal i retning Meisingset i Møre og Romsdal. Ingen bilar eller personar er tatt, melder politiet. Vegtrafikksentralen er informert om hendinga og vegen skal ikkje vere stengd som følge av dette.

Også fleire hurtigbåtar er innstilt på grunn av vêret. Dette gjeld hurtigbåten mellom Ålesund, Valderøy og Hareid. Den blei innstilt måndag kveld.

I tillegg er det fleire innstillingar på hurtigbåten mellom Trondheim og Kristiansund.

Ferja mellom Småge-Orta-Finnøya-Sandøya-Ona i Møre og Romsdal er kansellert inntil vidare på grunn av vêrforholda.

I Norland er ferja mellom Igerøy og Horn innstilt inntil vidare på grunn av sterk vind.

Ein hurtigbåt ligg til kai i Ålesund. Foto: Silje Steinnes Bjerknes / NRK

Varsla storm

Måndag gjekk meteorologane ut og melde at delar av Møre og Romsdal og Trøndelag kunne vente seg full storm i løpet av kvelden og natt til tysdag.

– Mellom Ona og Halten kan folk vente seg sterk storm med over 40 m/s i kasta, åtvara meteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Både politiet og 110-sentralen i Møre og Romsdal melder at det ikkje har vore dei store hendingane som følge av vêret natt til tysdag.

– Det var nokre plater som måtte bli sikra på ein veranda på Sunndalsøra, men utover det har det vore rolegare enn venta, seier Hilde Nordstrand ved 110-sentralen.

Det same bekreftar Renate Solheim hos politiet.

– Ei flaggstong knakk på Vestnes og så har det vore nokre tre over vegar, men ingen store ting, seier ho.