Fleire fekk reaksjonar

102 tunge køyretøy og 19 lette køyretøy blei kontrollert då Statens vegvesen hadde ein kontroll på Romsdalen Kontrollstasjon. Det førte til ein rekke reaksjonar,

Der fekk eit føretak eit gebyr på 22.000 kroner for overlast. Eitt føretak fekk eit bompengegebyr på 8000 kroner og to førarar fekk 1000 kroner i gebyr for alvorleg brot på køyre- og kvilereglane.

Føraren av ein brei transport fekk bruksforbod då den ikkje hadde merka utstikkande gods. Same firma fekk bruksforbod på grunn av manglande kalibrering av fartsskrivar.

I tillegg måtte føraren av ein varebil laste av 300 kilo før han fekk køyre vidare.