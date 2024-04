Fleire fekk bøter i Volda

18 bilførarar blei bøtelagde for å ha køyrt for fort då UP hadde ein fartskontroll på E39 ved Aurstad i Volda søndag kveld. I tillegg blei ein bilførar bøtelagd for manglande sikring av eit barn. Det er 80-sone på staden og høgaste hastigheit blei målt til 105 kilometer i timen.

I tillegg hadde også UP ein trafikkontroll i Elvadalen på E39 i Volda. Der fekk åtte bilførarar bøter. Høgaste fart som blei målt der var 72 kilometer i timen i ei 50-sone. Det melder politiet.