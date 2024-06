Fleire fekk bøter i Ålesund

Tolv bilførarar fekk bøter då UP hadde ein kontroll i Nedre Strandgate i Ålesund- Fem fekk førelegg for bruk av mobiltelefon, medan seks fekk gebyr for å ikkje ha brukt bilbelte under køyring. I tillegg blei ein meldt for å ha lest dokument under bilkøyring.