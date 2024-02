Fleire fekk bøter

Politiet og Statens vegvesen har hatt ein trafikkontroll ilag i Åsskardvegen i Surnadal. Totalt 80 køyretøy blei kontrollerte. Ein bilførar fekk bot for manglande lys og to fekk gebyr for manglande førarkort. I tillegg blei to bilførarar avskilta for manglande periodisk køyretøykontroll. Ein bilførar fekk gebyr for å ha køyrd med ein avskilta bil og 30 fekk kontrollsedlar for manglande lys.