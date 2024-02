Fleire fekk bøter

Åtte bilførarar fekk forenkla førelegg for å ha brukt mobiltelefon under køyring i trafikkontroll i sentrum av Ulsteinvik. I tillegg blei ein førar meldt for mobilbruk. I tillegg blei det delt ut eit vernegebyr og ei bot for brot på vikeplikta, melder politiet.