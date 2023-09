Fleire fekk bøter

10 bilførarar fekk bøter for å ha køyrt for fort då UP gjennomførte ein fartskontroll i ei 50-sone på fylkesveg 651 ved Straumshamn i Volda kommune. Høgaste fart blei målt til 69 kilometer i timen, opplyser politiet. Ein bilførar fekk bot for å ha køyrt bil utan å ha brukt belte.