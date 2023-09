Fleire fekk bøter

Seks bilførarar fekk bøter etter at UP har hatt ein fartskontroll i Ørsta. Det var 50-sone på staden og høgaste fart blei målt til 65 kilometer i timen, ifølge politiet.

To bilførarar fekk bøter for å ha brukt mobiltelefonen under køyring då UP hadde ein trafikkontroll i Volda. I tillegg fekk to personar gebyr for manglande bruk av bilbelte.