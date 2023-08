Fleire fekk bøter

12 bilførarar fekk bøter for å ha køyrt for fort då UP hadde ein trafikkontroll i Elnesvågen i Hustadvika seint i går kveld. Høgaste fart blei målt til 77 kilometer i timen i ei 50-sone.

På E39 i Gjemnes fekk 13 bilførarar bøter for å ha køyrt for fort i ei 60-sone. Høgaste fart blei målt til 94 kilometer i timen. Denne bilføraren fekk førarkortet beslaglagd på staden.