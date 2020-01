Fleire feil mellom Innvik og Utvik

Nordvestnett har no fem feil på straumledninga like aust for den gamle kommunegrensa mellom Ålesund og Skodje. På Høyvika vest for Mørkeset må ein transformator skiftast. Det same gjeld tre andre transformatorar. Utskiftinga av kvar transformator tek fleire timar. I underkant av 100 abonnentar er straumlause aust og vest for Mørkeset som følgje av desse feila på straumnettet.